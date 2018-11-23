حسابك على "انستجرام" سيتغير بطريقة كاملة.. تعرّف على التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - الشركة تُجري حاليًا اختبارات قبل إطلاقها رسميًا

أصدرت شركة "انستجرام" بيانًا أعلنت فيه اعتزامها تقديم تصميم جديد لحسابات مستخدميها، مؤكدة أنها تجري حاليًا اختبارات على التصميم الجديد.

وأوضحت الشركة أن التصميم الجديد يهدف إلى زيادة قدرة المستخدمين على التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل وتسهيل عملية التواصل مع الأصدقاء، حسبما ذكر موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص.

ومن المنتظر أن تشمل التغييرات إعادة ترتيب بعض الخصائص في أعلى الصفحة، بما في ذلك تغييرات في الأيقونات والأزرار وطريقة التنقل بين علامات التبويب، على أن يتم اختبار هذه التغييرات على مراحل.

وعددت الشركة أمثلة للتغييرات المنتظرة، فعلى سبيل المثال، سيظهر أسفل الصورة الشخصية زر للمراسلة وآخر للمتابعة، وسيظهر عدد المتابعين بحجم خط أقل.

في سياق آخر، أصابت أعطال موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستجرام"، الثلاثاء الماضي، ما جعلهما خارج الخدمة في العديد من دول العالم، وأفادت تقارير بوجود مشكلات في الوصول إلى خدمة "فيسبوك" و"انستجرام" في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، فيتنام، الأرجنتين والمملكة المتحدة.