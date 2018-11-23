السعودية اليوم / تدريب 85 قائدا ووكيل مدرسة لترتيب الأداء النوعي للإجراءات التصحيحية بتعليم شرق الدمام

عام / تدريب 85 قائدا ووكيل مدرسة لترتيب الأداء النوعي للإجراءات التصحيحية بتعليم شرق الدمام
الدمام 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس
نظم مكتب التعليم بشرق الدمام مؤخراً، ورشة تربوية بعنوان "مؤشر ترتيب المدرسة في الأداء النوعي للإجراءات التصحيحية", بحضور مدير التعليم بشرق الدمام محمد بن مبارك الزهراني و 85 قائدا ووكيل مدرسة بالقطاع، وذلك بمدرسة الأمير سعود بن جلوي بالدمام .
وأوضح مشرف القيادة المدرسية بمكتب التعليم بشرق الدمام محمد بن علي الشهري, أن الورشة اشتملت تطبيق منظومة قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي, وعلى ما ورد في منظومة مؤشرات قيادة الأداء الإشرافي والمدرسي (الإصدار السادس) حول مؤشر ترتيب المدرسة في الأداء النوعي للإجراءات التصحيحية للمراحل الدراسية بالقطاع.
وأفاد أخصائي التقويم بمكتب التعليم بشرق الدمام محمد بن شبيب الدوسري, أن الورشة التي حضرها 85 قائد ووكيل مدرسة بالقطاع اشتملت مفهوم الإجراء التصحيحي ودور القائد والفريق الزائر بالإضافة إلى ضوابط المقابلة وتشكيل الفرق .
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19:19ت م
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