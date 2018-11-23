السعودية اليوم / الأزهر يدين التفجير الإرهابي في باكستان

عام / الأزهر يدين التفجير الإرهابي في باكستان

القاهرة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس

دان الأزهر التفجير الإرهابي الذي وقع في بلدة "هانجو" شمال غربي باكستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأكد الأزهر في بيان اليوم، رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة، التي تستهدف المدنيين وتروع الأبرياء، ضاربة بتعاليم الأديان والشرائع السماوية والمواثيق الدولية عرض الحائط.

//انتهى//

19:14ت م

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القاهرة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسدان الأزهر التفجير الإرهابي الذي وقع في بلدة "هانجو" شمال غربي باكستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وأكد الأزهر في بيان اليوم، رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية البغيضة، التي تستهدف المدنيين وتروع الأبرياء، ضاربة بتعاليم الأديان والشرائع السماوية والمواثيق الدولية عرض الحائط.//انتهى//19:14ت م0094

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