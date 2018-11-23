السعودية اليوم / رئيس الحكومة التونسية يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين

عام / رئيس الحكومة التونسية يلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين

تونس 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس

التقى دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.

وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

// انتهى //

18:45ت م

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تونس 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسالتقى دولة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي.وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //18:45ت م0091

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