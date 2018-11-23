السعودية اليوم / الحكومة العراقية تشكل خلية أزمة لمواجهة أثارالسيول والفيضانات في محافظة صلاح الدين

بغداد 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسشكلت الحكومة العراقية اليوم خلية أزمة لمواجهة موجة السيول والفيضانات التي اجتاحت قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين وأسفرت عن تهدم مئات المنازل وجسرواحد ,وفقدان ومحاصرة عشرات الأشخاص.وأفادت الحكومية في بيان بان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وجه بتشكيل اللجنة المذكورة التي تضم قيادة عمليات صلاح الدين وكافة التشكيلات المدنية في الحكومة المحلية مدعومة بالمروحيات والاليات الثقيلة ,للتدخل الفوري والإشراف المباشرعلى تطورات السيول التي ضربت قضاء الشرقاط ومناطق اخرى من محافظتي صلاح الدين ونينوى وأدت إلى وفاة عدد من الأشخاص وفقدان آخرين ، وانهيار أحد الجسور.وأوضح البيان بان عبد المهدي يتابع شخصيًا وبشكل متواصل السيول المدمرة التي ضربت قضاء الشرقاط ومناطق اخرى من محافظتي صلاح الدين ونينوى.وتشهد قرى قضاء الشرقاط ومناطق أخرى في محافظة صلاح الدين اليوم سيولا وفيضانات أدت الى مصرع وفقدان عدد من الأشخاص فضلا عن الحاق دمار كلي او جزئي بأكثر من 800 منزل فضلا عن المئات من خيم النازحين .// انتهى //18:41ت م0090