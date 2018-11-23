السعودية اليوم / تريزا ماي تحذر من عواقب رفض مجلس العموم البريطاني مسودة إتفاق المغادرة الأوروبية

لندن 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسحذرت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي من عواقب رفض مجلس عموم بلادها مسودة إتفاقية المغادرة التي توصلت اليها الحكومة مع الإتحاد الأوروبي مؤخراً.وقالت ماي في تصريح صحفي اليوم : سيكون هناك مزيداً من الانقسام وعدم اليقين إذا صوت البرلمان الشهر المقبل ضد الاتفاق مضيفة إنها ستركز خلال الفترة المقبلة على شرح مزايا الاتفاق للشعب البريطاني .كما حذرت رئيسة الوزراء من أن بلادها ربما لن تتمكن من التوصل إلى إتفاق أفضل في حال رفض مجلس العموم المسودة المطروحة حالياً .// انتهى //18:28ت م0087