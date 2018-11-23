السعودية اليوم / تريزا ماي تحذر من عواقب رفض مجلس العموم البريطاني مسودة إتفاق المغادرة الأوروبية

عام / تريزا ماي تحذر من عواقب رفض مجلس العموم البريطاني مسودة إتفاق المغادرة الأوروبية
لندن 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس
حذرت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي من عواقب رفض مجلس عموم بلادها مسودة إتفاقية المغادرة التي توصلت اليها الحكومة مع الإتحاد الأوروبي مؤخراً.
وقالت ماي في تصريح صحفي اليوم : سيكون هناك مزيداً من الانقسام وعدم اليقين إذا صوت البرلمان الشهر المقبل ضد الاتفاق مضيفة إنها ستركز خلال الفترة المقبلة على شرح مزايا الاتفاق للشعب البريطاني .
كما حذرت رئيسة الوزراء من أن بلادها ربما لن تتمكن من التوصل إلى إتفاق أفضل في حال رفض مجلس العموم المسودة المطروحة حالياً .
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18:28ت م
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