السعودية اليوم / طيران الأمن ينقذ محتجزين بسيل وادي الليث



مكة المكرمة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس

باشر طيران الأمن، بالتعاون مع الدفاع المدني بمكة المكرمة اليوم، مهمة إنقاذ المحتجزين بالسيول التي تشهدها منطقة مكة المكرمة.

وأوضحت القيادة العامة لطيران الأمن, أنه تم إنقاذ شخصين من الجنسية الهندية بواسطة سلة الإنقاذ حيث تم رفعهم إلى الطائرة بعد أن كانوا عالقين فوق سيارتهم المحاصرة بمياه الأمطار من وسط سيل وادي الليث ومن ثم نقلهم وإنزالهم في منطقة آمنة.

وتواصل طائرات الأمن, طلعاتها الجوية في سماء منطقة مكة المكرمة، لتنفيذ مهام المسح الجوي لمجاري السيول والأودية، للاستطلاع على الأوضاع، والقيام بالتدخل الفوري بعمليات الإنقاذ والإجلاء متى ما دعت الحاجة لذلك.

// انتهى //

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18:26ت م

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مكة المكرمة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسباشر طيران الأمن، بالتعاون مع الدفاع المدني بمكة المكرمة اليوم، مهمة إنقاذ المحتجزين بالسيول التي تشهدها منطقة مكة المكرمة.وأوضحت القيادة العامة لطيران الأمن, أنه تم إنقاذ شخصين من الجنسية الهندية بواسطة سلة الإنقاذ حيث تم رفعهم إلى الطائرة بعد أن كانوا عالقين فوق سيارتهم المحاصرة بمياه الأمطار من وسط سيل وادي الليث ومن ثم نقلهم وإنزالهم في منطقة آمنة.وتواصل طائرات الأمن, طلعاتها الجوية في سماء منطقة مكة المكرمة، لتنفيذ مهام المسح الجوي لمجاري السيول والأودية، للاستطلاع على الأوضاع، والقيام بالتدخل الفوري بعمليات الإنقاذ والإجلاء متى ما دعت الحاجة لذلك.// انتهى //18:26ت م0085

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