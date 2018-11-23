شكرا لقرائتكم سيل يلملم يحتجز المركبات.. وإخلاء 15 منزلًا في عنيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - باشر الدفاع المدني في الليث بلاغًا عن سيل منقول في يلملم، نتج عنه احتجاز عدة مركبات في الطريق.

وأوضح الدفاع المدني أنه تم إخراج 11 شخصًا من قبل فرق الإنقاذ، ولا زالت العمليات جارية بمشاركة طيران الأمن.

وفي سياق متصل، باشر الدفاع المدني في القصيم عددًا من البلاغات نتيجة هطول الأمطار على المنطقة حيث داهمت السيول 14 منزلًا في بريدة وتم إنقاذ 12 عائلة بعدد 43 شخصًا وإخلاء 15 منزلًا في عنيزة، وإنقاذ 4 أشخاص نتيجة احتجازهم في مركباتهم، وتم إيواؤهم بمواقع آمنة بالتنسيق مع فرع وزارة المالية.

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