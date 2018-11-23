شكرا لقرائتكم 3 اتفاقيات لخدمة 1700 من ذوي الإعاقة والأحداث والضمان بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - وقّع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، يوسف بن مسفر السيالي، خلال الأسبوعين الماضيين، 3 اتفاقيات تعاون مع كل من المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومؤسسة نوافذ الجمهور للتسويق الالكتروني، وشركة المطاعم الأهلية، وذلك لتدريب وتوظيف 1700 مستفيد ومستفيدة من فئات ذوي الإعاقة والأحداث والضمان وبعض منسوبيه من الكوادر العاملة معهم.

وتنص الاتفاقيات في مجملها على تقديم العديد من البرامج الوقائية والعلاجية والتوعوية للفئات التي ترعاها الوزارة في دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسة رعاية الفتيات والمعاقين من داخل وخارج الوزارة من ناحية، وتدريب وتأهيل وإيجاد فرص العمل للفئات المستفيدة من مكاتب الضمان الرجالية والنسائية من ناحية أخرى، مع التزام الجهات برفع تقارير دورية لفرع الوزارة عن مخرجات البرامج وعدد المستفيدين من الوظائف وفق اختصاص كل جهة.

وذكر السيالي أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والمستفيدات وتساهم في خلق العديد من الفرص الوظيفية لهم، موضحًا أن التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص يعتبر من الأمور الإستراتيجية في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

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