شكرا لقرائتكم فيديو.. سيول ثقيف الطائف تُغرق الطرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أسالت الأمطار الغزيرة التي هطلت، اليوم الجمعة، على بلاد ثقيف جنوب الطائف السيول لتقطع الطرق العامة وتُغرقها.

وتسببت الحالة في شلل ببعض المناطق بسبب الأمطار والسيول، حيث تدخلت الآليات الثقيلة في الطائف لإزاحة الثلوج والطين من على طريق الشفا في المحافظة.

وكانت محافظات منطقة مكة المكرمة تعرضت فجر اليوم لأمطار وسيول غزيرة تسببت في احتجاز العديد من المركبات في جدة والطائف ومكة المكرمة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم سماءً غائمة جزئيًّا إلى غائمة وفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، والقصيم، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان).

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