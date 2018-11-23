شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان: تعاون غير مسبوق بين المملكة والإمارات بكافة المجالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أكد الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة لدى واشنطن، أن المملكة تعتز بعلاقاتها المتميزة مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تشهد تعاونًا غير مسبوق في كافة المجالات.

وتابع الأمير خالد بن سلمان أن روابط الأخوة والمحبة والمصير المشترك تجمع المملكة بالإمارات.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وصل إلى الإمارات أمس في مستهل جولة خارجية تشمل عددًا من الدول العربية حيث كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في العاصمة أبو ظبي.

وعقد الزعيمان الشابان جلسة مباحثات ثنائية تطرقا فيها إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان- خلال جلسة المحادثات التي جرت في أبو ظبي- بزيارة ولي العهد إلى بلده الثاني دولة الإمارات.. معربًا عن اعتزازه بروابط العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء.. مسار تطور التعاون الإستراتيجي بين البلدين والذي يرتكز على دعائم ومقومات متعددة من التفاهم والتعاون والعمل المشترك والمصالح المتبادلة.

كما تناول سموهما مجمل القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، إضافة إلى التحديات والتهديدات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن شعوبها واستقرارها.. إلى جانب بحث عدد من القضايا التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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