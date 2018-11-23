شكرا لقرائتكم قرصنة صفحات الجيش اليمني على مواقع التواصل الاجتماعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تعرضت صفحات المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية على (فيسبوك، وتويتر، ويوتيوب) لعمليات قرصنة، بالإضافة إلى صفحة نائب مدير المركز المقدم صالح القطيبي، وذلك صباح اليوم الجمعة في تمام الساعة 8:5 صباحًا.

وأعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن تعليق العمل في الصفحات المذكورة حتى إشعار آخر، مخليًا مسؤوليته عن كل ما سينشر عبرها ابتداءً من التاريخ المذكور.

كما جدد المركز الإعلامي للقوات المسلحة تأكيده لأبناء الشعب اليمني والرأي العام المحلي والعالمي أن محاولات الميليشيات الانقلابية لإسكات صوت الحقيقة لن تثنيه عن مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع الجيش الوطني والمقاومة حتى استعادة مؤسسات الدولة ودحر الميليشيات الانقلابية وأذنابها من كل شبر في اليمن.

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