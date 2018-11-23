شكرا لقرائتكم توضيح من السفارة لدى الأردن بشأن دخول السعوديين بالمركبات الخاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الأردن، أن السلطات الأردنية لم تجرِ أي تعديلات على أنظمة دخول المسافرين الزائرين للأردن بمركباتهم الخاصة.

وقال المتحدث الرسمي باسم السفارة عبدالسلام بن عبدالله العنزي: إن السفارة تواصلت مع دائرة الجمارك العامة الأردنية للاستفسار حول هذا الموضوع، حيث أكدت أن التعليمات الأردنية كانت وما زالت تنص على السماح للسيارات الأجنبية بالدخول والإقامة على الأراضي الأردنية لمدة ثمانية أشهر، سواء كان ذلك بشكل مستمر أو متقطع خلال السنة الميلادية الواحدة.

ودعا في تصريح “لوكالة الأنباء السعودية”، مواطني المملكة إلى التواصل مع السفارة عند الحاجة للمساعدة، معربًا عن الشكر للعاملين الأردنيين في المنافذ الحدودية لتفهمهم وتعاونهم مع الحالات الإنسانية التي يستوجب دخولها لظروف طارئة رغم تجاوزها المدة النظامية في الدخول.

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