شكرا لقرائتكم سيول تربة تجرف المركبات والمياه تُغلق طريق وراخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - هطلت أمطار غزيرة، اليوم الجمعة، على محافظة تربة، سارت على إثرها أودية بيدة ووراخ وحاذ ووادي كرا، فيما تسببت سيول وادي بيدة في تعطل مركبة بمجرى الوادي دون وقوع أي حالات احتجاز أو إصابات.

من جانبها، أغلق أمن الطرق والدفاع المدني طريق وراخ، وذلك بعد ارتفاع منسوب المياه في الوادي وتجاوز السيول للطريق العام.

وفي سياق متصل، تسببت تجمعات المياه والانزلاقات الطينية في انحراف مركبة يستقلها شخصان واصطدمت بعمود إنارة على مدخل محافظة تربة الشمالي، فيما باشرت فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني الحادث.

ونجح الدفاع المدني في فك احتجاز أحد المصابين وتم نقله عبر الهلال الأحمر إلى طوارئ مستشفى تربة العام.

وفي وقت سابق اليوم، تعرضت أحياء من العاصمة المقدسة ومحافظات منطقة مكة المكرمة لأمطار وسيول غزيرة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم سماءً غائمة جزئيًّا إلى غائمة وفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، والقصيم، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان.

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