الان تتابع خالد بن سلمان: المملكة تعتز بعلاقاتها المميزة مع دولة الإمارات والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365
أكد سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، اعتزاز المملكة بعلاقاتها المميزة مع دولة الإمارات الشقيقة.
وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “تعتز المملكة بعلاقاتها المتميزة مع شقيقتها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشهد تعاونًا غير مسبوق في كافة المجالات، وتجمعنا روابط الأخوة والمحبة والمصير المشترك”.
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