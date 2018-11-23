الان تتابع “مدني القصيم” ينقذ 47 شخصا في بريدة وعنيزة نتيجة السيول (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القصيم- الخليج 365 باشر الدفاع المدني بالقصيم، عددًا من البلاغات نتيجة هطول الأمطار على المنطقة. وقال إن السيول داهمت ١٤ منزلًا في بريدة، وتم إنقاذ ١٢ عائلة بعدد ٤٣ شخصًا، مشيرًا إلى أنه تم إخلاء ١٥ منزلًا في عنيزة، وإنقاذ ٤ أشخاص نتيجة احتجازهم في مركباتهم، وإيوائهم بمواقع آمنة، بالتنسيق مع فرع وزارة المالية.

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