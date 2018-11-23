الان تتابع انطلاق أول هاكاثون تقني على مستوى الإدارات التعليمية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وادي الدواسر - الخليج 365:

انطلقت في محافظة وادي الدواسر مسابقة هاكاثون وادي الدواسر، بتنظيم من إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر .

ويأتي تنظيم هذا الحدث التقني الذي يستمر ثلاثة أيام ، وبمشاركة آلاف المبتكرين والمصممين والمبرمجين من الجنسين من مناطق ومحافظات المملكة ، ضمن جهود الإدارة في تفعيل برامج تلامس احتياجات سوق العمل واغتنامًا للمواهب التقنية الشابّة .

كما يأتي تنظيم هذا الحدث المهم في إطار التزام وزارة التعليم بتحفيز المناخ الابتكاري والوصول والمساهمة في مسار الوطن بوصوله إلى الريادة الإقليمية والعالمية في مجالات التقنية؛ ما يصبّ في مصلحة دعم الطاقات الشابة وتوفير الفرص المتنوعة لها، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقدَّم محافظ وادي الدواسر الأستاذ عبدالله بن سليمان المبارك شكره لسمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض – حفظهما الله – ، على الدعم غير المحدود الذي يقدمانه للشباب واهتمامهما البالغ بدعم المبدعين ونقل المعرفة ، مضيفاً أن تنظيم الإدارة لأول هاكاثون على مستوى الإدارات التعليمية من خلال مسابقة “هاكاثون وادي الدواسر”، نتاج لتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظات التي تؤدي دائماً إلى نقلة نوعية ، وشعاع من العلم والتطوير و المعرفة لجميع الفعاليات والأنشطة لتحقيق رؤية 2030 في ظل عرّابها سمو ولي العهد الأمين بدعم وإشراف خادم الحرمين الشريفين – أيدهما الله -.

وقال مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر الدكتور أحمد بن خضران العمري في كلمة خلال حفل الافتتاح : إن المملكة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، تنتقل لعهد جديد ليس لطموحه حدود بل طموحًا يعانق عنان السماء نفتح فيه الأبواب لمهارات الشباب وقدراتهم العلمية ومواكبتهم على ما يحصل على مستوى العالم في ظل الرؤية طموحة رؤية المملكة 2030 .

من جهته، أكد المدير التنفيذي للهاكاثون رئيس قسم الموهوبين بالإدارة الأستاذ سعد بن محمد الصافي بأن تنظيم الهاكاثون كان حلماً وأصبح حقيقة ، وأنه لمس من جميع المشاركين الحماسة من أجل إنجاح المشاريع الخاصة بهم والظفر بجوائز الهاكاثون .

ويستقطب هاكاثون وادي الدواسر مطوّرين من الجنسين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، وتجاوز عدد المشاركين أكثر من 150 شاباً وشابة .

يُذكر أن إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر خصَّصت جوائز لهذا الحدث تصل قيمتها إلى ستين ألف ريال سعودي، بهدف تحويل أفكار المشاركين إلى مشاريع .

وتشمل المنافسة في “هاكاثون وادي الدواسر” في مجالات التعليم والصحة والزراعة والتدريب والتأهيل والترفيه وخدمات الغذاء والخدمات اللوجستية .