شكرا لقرائتكم فيديو..عادة سيئة تسبب سرطان الثدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذر أحد أطباء الأورام من عادة سيئة تعتبر أحد مسببات سرطان الثدي.

وقال الطبيب المصري في مقطع فيديو إن بعض أنواع مزيلات العرق أو العادات الخاطئة لاستخدامها قد يسبب الإصابة بسرطان الثدي.

وأضاف الطبيب أنه يجب عدم استعمال مزيلات العرق بعد الحلاقة بالشفرة مباشرة حيث تكون المسام مفتوحة ما يزيد فرصة الإصابة بالسرطان.

وأوضح أن بعض أنواع مزيلات العرق تتضمن في محتوياتها مركبات الألومنيوم وهي مواد شديدة السمية وكذلك تحتوي على مادة الـparaben وهي مادة خطيرة جدًا.

وأشار إلى أن الـParaben قد تقلد عمل هرمون الأستروجين وتأثيره على خلايا الجسم، ما يسبب خللًا في الهرمونات.



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