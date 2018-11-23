شكرا لقرائتكم الأرصاد: أمطار جدة تتواصل حتى الغد .. اللهم صيبًا نافعًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - توقع نائب رئيس الهيئة العامة للأرصاد أيمن غلام، أن تستمر الأمطار الرعدية على مكة المكرمة والطائف، والأجزاء الجنوبية لمحافظة جدة حتى الغد.

وقال غلام في تغريدة له عبر تويتر : “يتوقع أن تستمر الأمطار الرعدية على مكة المكرمة والطائف، والأجزاء الجنوبية لمحافظة جدة.. بينما تتحرك الجبهة سريعاً أثناء عبورها للمملكة، ستتأثر محافظة جدة غداً بإذن الله تعالى بالأمطار.”

يذكر أن أحياء من العاصمة المقدسة ومحافظات منطقة مكة المكرمة تعرضت فجر اليوم لأمطار وسيول غزيرة.

كما هطلت فجر اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن أمطار جدة التي بدأت من منتصف الليل سجلت 36.2 ملم في ملعب الجوهرة أما في جدة الجديدة فقد بلغت كمية الأمطار 13.4 ملم وفي بلدية أبحر الشمالية بلغت 8.2 ملم، بينما كان أعلى تقدير لكمية الأمطار من خلال رادار جدة 50 ملم شمال المدينة.

من جهة أخرى توقع النظام الآلي للإنذار المبكر استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة والتي تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأضاف أن هذه الحالة سوف تشمل مدينة جدة والشعيبة – الليث – القنفذة – ثول – رابغ – والأجزاء المجاورة لها.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة وفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، الرياض ،الحدود الشمالية ،تبوك ، الجوف ، حائل ، القصيم ، الشرقية ،الباحة ، عسير ، جازان ) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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