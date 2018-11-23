شكرا لقرائتكم لقطات نادرة تظهر روعة أجواء العاصمة الآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بعد هطول أمطار الرياض الصباحية أطلق المغردون وسمًا بعنوان ” أجواء العاصمة الآن” تناقلوا فيه صورًا أبدعها المطر في العاصمة السعودية داعين الله أن يجعلها صيبًا نافعًا.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد نبه، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة و الغبار على محافظات منطقة الرياض تمتد في بعض الأحيان حتى الساعة السادسة من صباح يوم الأحد المقبل.

وقال الإنذار المبكر في تنبيه متقدم له إن هذه الحالة التي بدأت في الخرج – القويعية – المجمعة والأجزاء المجاورة لها من الساعة الخامسة فجرًا سوف تستمر إلى صباح الأحد.

وفي الداودمي وشقراء، المجمعة، الزلفي والأجزاء المجاورة توقع الإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول حتى الثانية من فجر يوم السبت.

وفي العاصمة الرياض توقع الإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية حتى الساعة الثامنة مساء .

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