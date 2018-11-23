شكرا لقرائتكم صورة تجمع 7 من أحفاد الملك عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نشر الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز صورة جماعية له مع عدد من أبناء عمومته أحفاد الملك المؤسس.

وعلق الأمير نايف على الصورة بقوله : صورة جماعية تجمعني بإخوتي الأمير فيصل بن عبدالمجيد والأمير محمد بن عبدالرحمن نائب أمير منطقة الرياض والأمير فيصل بن نواف والأمير تركي بن عبدالرحمن والأمير نايف بن سلطان والأمير عبدالعزيز بن هذلول، أحفاد الملك عبدالعزيز رحمه الله.

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