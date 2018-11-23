شكرا لقرائتكم مصرع القيادي الحوثي أبو خرفشة بغارة للتحالف في حرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - لقي القيادي الحوثي محمد عبدالله أبو خرفشة المدعو أبو نذير مصرعه، مع العشرات من ميليشيات الحوثي الانقلابية في غارة جوية لطيران التحالف العربي في محور حرض.

هذا ويعد الخرفشة ثاني قيادي يلقى حتفه في ذات المحور بعد هلاك شقيقه بغارة جوية في مثلث عاهم قبل عام.

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.