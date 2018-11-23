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سفارة المملكة لدى الأردن: لا تعديل على أنظمة دخول المسافرين الزائرين بمركباتهم

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محمد المسلمي 0 0

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جدة - عمرو شويل نشر قبل 13 دقيقة - 5:27 م, 23 نوفمبر 2018 م

سفارة المملكة لدى الأردن: لا تعديل على أنظمة دخول المسافرين الزائرين بمركباتهم

أكدت سفارة المملكة لدى الأردن، أن السلطات الأردنية لم تجرِ أي تعديلات على أنظمة دخول المسافرين الزائرين للأردن بمركباتهم الخاصة.

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