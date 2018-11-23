الان تتابع فيديو.. شباب ينقذون مسنا من الغرق في عنيزة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365:
أنقذ عدد من الشباب مسنا، من الغرق، اليوم الجمعة، في عنيزة.
وكشفت مصادر لـ”الخليج 365” في منطقة كوبري الوهلان في عنيزة، عند الساعة 12:15.
وشهدت عدد من المناطق بالمملكة أمطارا غزيرة، ما أدى لحالات متعددة ساهم في إنقاذها عدد من الجهات، إضافة إلى الأهالي.
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