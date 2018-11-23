الان تتابع هطول أمطار غزيرة على الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 شهدت شوارع العاصمة الرياض، اليوم الجمعة، هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة. يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أصدرت تنبيها متقدما بنظام الإنذار المبكر، يفيد بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.

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