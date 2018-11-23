الان تتابع الأمطار تضرب القصيم.. وتضرر بعض الممتلكات بعد تسرب المياه إليها (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بريدة- الخليج 365- خالد المرشود:

شهدت منطقة القصيم، هطول أمطار غزيرة فجر اليوم الجمعة، وشملت مدينة بريدة وجميع محافظاتها، وارتوت على إثرها الأودية والشعاب، وطفحت بعض الأحياء بالسيول والأمطار الكثيفة، واستنفرت الجهات المعنية والفرق الميدانية وفرق السلامة والصيانة والإنقاذ، إضافة إلى فرق سيارات إسعاف الهلال الأحمر السعودي.

وتضررت بعض الممتلكات الخاصة، حيث تسربت إليها مياه الأمطار، وأدت إلى تلفيات متنوعة شملت بعض المنازل السكنية والمحلات التجارية وبعض المساجد، إضافة إلى مركبات متنوعة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هطول جريان عدة أودية وشعاب الذي صاحب هطول الأمطار.

من جهتهم خرجت العوائل والشباب للتنزه واستغلال هذه الأجواء الماطرة، فيما عرض بعض الهواة أنفسهم للمخاطرة بأرواحهم وإشغال الجهات المعنية بمتابعتهم وإنقاذهم.

ودعا عدد من المواطنين إلى تغليظ عقوبة المستهترين للحد من تجاوزاتهم وللحفاظ على سلامتهم وأرواحهم في ظل مثل هذه التقلبات الجوية.