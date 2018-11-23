شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد ومحمد بن زايد يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - أبوظبي

عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في أبوظبي أمس جلسة مباحثات مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجرى خلالها استعراض أوجه التعاون الاستراتيجي بين البلدين وفرص تطويره، في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول مجمل الأحداث والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ محمد بن زايد بزيارة ولي العهد للإمارات، معربا عن سعادته بهذه الزيارة وما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، فيما عبر ولي العهد عن شكره لولي عهد أبوظبي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وكان ولي العهد وصل أمس إلى الإمارات، إذ كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأجريت لولي العهد مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الملكي السعودي، كما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبا بمقدم ولي العهد ثم صافح كبار مستقبليه من الشيوخ وكبار المسؤولين في الحكومة الإماراتية.

ويضم وفد ولي العهد، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، ووزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الإعلام الدكتور عواد العواد، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، ورئيس الشؤون الخاصة لولي العهد ثامر نصيف، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر الرشيد.