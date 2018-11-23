مصرع طفل في حي النقابة بمكة بعد سقوط صخرة على رأسه

لقي طفل يبلغ 11 عاماً مصرعه، صباح اليوم، بعد هطول الأمطار؛ ما أدّى إلى سقوط صخرة على رأسه.
وعثر ذوو الطفل على جثته داخل حفرة بعمارة تحت الإنشاء بحي النقابة بالعاصمة المقدّسة.
وباشرت الجهات الأمنية الموقع، بعد ورود بلاغ من مواطن لمركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة مكة المكرّمة، يفيد فيه بفقد أحد أبنائه بحي النقابة بالعاصمة المقدّسة.
وعند وصول الجهات الأمنية إلى موقع البلاغ قال والد الطفل إنه عثر على ابنه متوفى من جرّاء إصابة في رأسه، وذلك بجوار منزله وداخل حفرة تابعة لعمارة تحت الإنشاء.
ونُقل الجثمان إلى المستشفى فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيقات بحكم الاختصاص.
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