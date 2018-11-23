ضبط وافد آسيوي بحوزته 2 كيلوجرام حشيش في عسير

ألقت دوريات مرور منطقة عسير القبض على وافد آسيوي من الجنسية النيبالية، بحوزته كمية كبيرة من الحشيش المخدر، ومبالغ نقدية اكتسبها من ترويج هذه الممنوعات.
وكانت دوريات مرور منطقة عسير تقوم بمهامها في شوارع المنطقة عندما استوقفت قائد مركبة من جنسية آسيوية "نيبالي"، وعند الاشتباه في وضعه تم تفتيشه.
وتم العثور بحوزة الموقوف على كيلوجرامين من مادة الحشيش المخدر، و20 ألف ريال.
وحررت الدوريات محضر الضبط وقامت بتسليم الوافد ومضبوطاته الى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.
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