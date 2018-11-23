عام / هطول أمطار على مدينة الرياض

الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس

هطلت اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض شملت المراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

16:16ت م

0067



الرياض 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض شملت المراكز والهجر التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم، سالت على إثرها الأودية والشعاب.جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //16:16ت م0067

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / هطول أمطار على مدينة الرياض على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .