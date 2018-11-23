السعودية اليوم / المنظمة الدولية للهجرة يؤكد مساعدة نحو 15,000 مهاجرًا للعودة من ليبيا

طرابلس 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واسأعلنت المنظمة الدولية للهجرة، تمكنها منذ بداية سنة 2018، مساعدة أكثر من 15,000 مهاجراً في ليبيا العودة إلى ديارهم في 32 دولة في آسيا وأفريقيا.وقالت المنظمة في بيان اليوم : إن 174 مهاجراً عادوا إلى ديارهم في نيجيريا عن طريق برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج التابع للمنظمة الدولية للهجرة، وذلك بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي .// انتهى //16:13ت م0066