السعودية اليوم / المنظمة الدولية للهجرة يؤكد مساعدة نحو 15,000 مهاجرًا للعودة من ليبيا

عام / المنظمة الدولية للهجرة يؤكد مساعدة نحو 15,000 مهاجرًا للعودة من ليبيا
طرابلس 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، تمكنها منذ بداية سنة 2018، مساعدة أكثر من 15,000 مهاجراً في ليبيا العودة إلى ديارهم في 32 دولة في آسيا وأفريقيا.
وقالت المنظمة في بيان اليوم : إن 174 مهاجراً عادوا إلى ديارهم في نيجيريا عن طريق برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج التابع للمنظمة الدولية للهجرة، وذلك بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي .
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16:13ت م
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