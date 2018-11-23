السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يوصي ببذل المزيد من الاهتمام لراحة قاصدي بيت الله الحرام

مكة المكرمة 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس
أوصى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, من خلال الجاهز اللاسلكي العاملين في المسجد الحرام ببذل المزيد من الجهد والاهتمام وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات لقاصدي المسجد الحرام وزواره .
جاء ذلك في جولة ميدانية تفقدية بعد الحالة المطرية التي شهدها الحرم المكي فجر اليوم, يرافقه المدير العام لمكتب معالي الرئيس العام الدكتور سعد المحيميد ومدير الإدارة العامة للشؤون الخدمية محمد بن مصلح الجابري, شملت عدة مواقع من المسجد الحرام ومرافقه, حيث قام بالاطلاع والإشراف المباشر على العمل وسير الخدمات, والتأكد من أن جميع الخدمات تؤدى بالشكل المطلوب لضمان راحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام.
وأكد معاليه وجوب الحرص من الجميع, والتفاني في البذل والعمل والإخلاص لله عز وجل وحثهم على الرفق والإحسان, ووجوب التعاون والتناغم مع الجهات ذات العلاقة, موضحاً أن ما يقوم به العاملون واجب ديني ووطني فيجب عليهم التحلي بشيم المسلم وأن يكونوا على قدر المسؤولية, والأمانة الملقاة على عواتقهم وأن يتحلوا بالابتسامة والاخلاق الفاضلة والبشاشة, داعياً لهم أن يجعل ما يقومون به في موازين حسناتهم وخالصاً لوجهه الكريم.
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16:07ت م
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