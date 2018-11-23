السعودية اليوم / تعليم تبوك يستضيف بعد غدٍ الملتقى الوزاري لتطوير مهارات البرمجة



تبوك 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واس

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك الأحد القادم، ملتقى رؤساء ورئيسات أقسام الحاسب الآلي في الإدارات التعليمية في المملكة، ويستمر لثلاثة أيام، بهدف تطوير مهارات المشرفين التربويين في مجال البرمجة.

وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي (بنين) بتعليم تبوك الدكتور سلطان العنزي, أن الملتقى سيناقش مبادرات عدة لتطوير الأداء والمهارات، وأساليب رفع مستويات ومهارات معلمي الحاسب

في لغات البرمجة والخوارزميات، وسيعرض الملتقى عددا من استراتيجيات وأساليب تدريس موضوعات البرمجة, إضافة لبرمجة الميكروكنترولر وإنترنت الأشياء في ضوء مقررات الحاسب وتقنية المعلومات.

وأشار العنزي إلى أن الملتقى سيسهم في إبراز التفكير الحاسوبي ودوره في تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب وسيتضمن الملتقى عروضاً للتطبيقات والفعاليات البرمجية.

// انتهى //

15:59ت م

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تبوك 15 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 23 نوفمبر 2018 م واستستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك الأحد القادم، ملتقى رؤساء ورئيسات أقسام الحاسب الآلي في الإدارات التعليمية في المملكة، ويستمر لثلاثة أيام، بهدف تطوير مهارات المشرفين التربويين في مجال البرمجة.وأوضح مدير إدارة الإشراف التربوي (بنين) بتعليم تبوك الدكتور سلطان العنزي, أن الملتقى سيناقش مبادرات عدة لتطوير الأداء والمهارات، وأساليب رفع مستويات ومهارات معلمي الحاسبفي لغات البرمجة والخوارزميات، وسيعرض الملتقى عددا من استراتيجيات وأساليب تدريس موضوعات البرمجة, إضافة لبرمجة الميكروكنترولر وإنترنت الأشياء في ضوء مقررات الحاسب وتقنية المعلومات.وأشار العنزي إلى أن الملتقى سيسهم في إبراز التفكير الحاسوبي ودوره في تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين لدى الطلاب وسيتضمن الملتقى عروضاً للتطبيقات والفعاليات البرمجية.// انتهى //15:59ت م0062

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