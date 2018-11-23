شكرا لقرائتكم إنقاذ شخص احتجزته سيول وادي القديرة داخل مركبته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تمكنت فرق الدفاع المدني في الطائف من إنقاذ شخص بعد أن احتجزت مركبته داخل وادي القديرة.

وأفاد الدفاع المدني بأنه بصحة جيدة ولله الحمد.

وكانت محافظات منطقة مكة المكرمة تعرضت فجر اليوم لأمطار وسيول غزيرة تسببت في احتجاز العديد من المركبات في جدة والطائف ومكة المكرمة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة وفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، الرياض ،الحدود الشمالية ،تبوك ، الجوف ، حائل ، القصيم ، الشرقية ،الباحة ، عسير ، جازان ) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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