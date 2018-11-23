شكرا لقرائتكم السيول المنقولة تغلق طريق الساحل في الاتجاهين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق مرتادي طرق عدة محافظات في مكة والرياض من الأمطار الغزيرة التي هطلت فجر اليوم وتسببت في تدني مستوى الرؤية الأمر الذي أدى إلى إغلاق بعضها.

وفي تنبيه لمستخدمي طريق الساحل الجديد بمنطقة مكة المكرمة قال أمن الطرق : نود التنويه بأنه تم إغلاق الطريق في الاتجاهين مؤقتاً من مركز الغالة بعد مجيرمة باتجاه الشمال بسبب السيول المنقولة.

وطالب أمن الطرق مستخدمي طريق الساحل القديم بمنطقة مكة المكرمة بمواصلة سيرهم على الطريق السريع حيث تم إغلاق الطريق القديم شمال مركز الشعيبة مؤقتاً بسبب السيول المنقولة.

كما طالب أمن الطرق مستخدمي طريق المجمعة- الأرطاوية وطريق الزلفي- الأرطاوية أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة في بعض المواقع.

وفي وقت سابق نبه أمن الطرق مستخدمي طريق حفر الباطن- الرياض وطريق أبو حدرية- الخفجي بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة لوجود أمطار غزيرة مصحوبة برياح تسببت في تكوّن تجمعات للمياه في بعض المواقع. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.

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