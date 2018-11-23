- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم دفاعات التحالف تعترض صاروخاً بالستياً في سماء مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - تمكنت الدفاعات الجوية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من اعتراض صاروخ باليستي وتدميره في سماء مدينة مأرب.
“متابعات الخليج 365” سوف توافيكم بالتفاصيل لاحقًا.
- فيديو مواطنة لولي العهد : تكفى يا بعد راسي .. فأجابها: ولدك عندي
-
- وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة نوماك
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن دفاعات التحالف تعترض صاروخاً بالستياً في سماء مأرب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .