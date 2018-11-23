شكرا لقرائتكم دفاعات التحالف تعترض صاروخاً بالستياً في سماء مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تمكنت الدفاعات الجوية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، من اعتراض صاروخ باليستي وتدميره في سماء مدينة مأرب.

“متابعات الخليج 365” سوف توافيكم بالتفاصيل لاحقًا.

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