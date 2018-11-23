شكرا لقرائتكم صور.. استعادة 710 آلاف م2 من أراضي الدولة في عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال الأسبوع الثاني من حملة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية 710.933 مترا مربعا من أكثر من 37 موقعا على مستوى منطقة عسير .

وتأتي هذه الحملة التي وجه بها أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي ، تحقيقاً لتوجه المملكة 2030 ، وبدعم من وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وبمساندة من لدن سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه ، وحث الحميدي على ضرورة الإزالة الفورية لتعديات الأراضي وتطبيق الأنظمة بلا استثناء بشكل فوري، وإيجاد العدالة في الاستفادة من تلك المواقع لخدمة المواطنين، وإيجاد قاعدة بيانات متكاملة لتحديد المواقع والعمل على استغلالها كمنتزهات ومناطق تخدم جميع السكان ، حتى لا تتحول إلى أمر واقع يصعب التعامل معه، موجهًا بتكثيف أعمال فرق المتابعة ومراقبة تعديات البناء على مختلف المواقع بمنطقة عسير ومحافظاتها ومراكزها وقراها .

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