شكرا لقرائتكم فيديو.. الأمطار والثلوج تغلق شفا الطائف والآليات تتدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تدخلت الآليات الثقيلة لإزاحة الثلوج والطين من على طريق الشفا في محافظة الطائف بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت فجر اليوم.

وأظهر مقطع فيديو متداول احتجاز بعض المركبات والدبابات في الطين والوحل فيما تدخلت الآليات الثقيلة لفتح الطريق أمام المركبات.

وكانت محافظات منطقة مكة المكرمة تعرضت فجر اليوم لأمطار وسيول غزيرة تسببت في احتجاز العديد من المركبات في جدة والطائف ومكة المكرمة.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة وفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة ، المدينة المورة ، الرياض ،الحدود الشمالية ،تبوك ، الجوف ، حائل ، القصيم ، الشرقية ،الباحة ، عسير ، جازان ) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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