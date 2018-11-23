شكرا لقرائتكم فيديو.. شاعر إماراتي يرحب بولي العهد: يا مرحبا مليار بـ طويق السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - عبر شاعر إماراتي عن حفاوته بالزيارة التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد لدولة الإمارات بقصيدة حماسية يقول في مطلعها: يا مرحبا مليار بطويق السعودية

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