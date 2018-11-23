الان تتابع توقعات طقس الغد.. هطول أمطار رعدية على مناطق المملكة والان مع التفاصيل

الرياض- الخليج 365

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، عن توقعاتها لطقس غد السبت، قائلة إنه يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة”.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق “تبوك، المدينة المنورة”، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر.