الان تتابع الأرصاد في تنبيهات متقدمة: أمطار رعدية غزيرة على حائل والحدود الشمالية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، تنبيهات متقدمة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول على عدد من مناطق المملكة.

وشمل التنبيه منطقة حائل، وشمل مدن حائل، بقعاء، الشملي، الغزالة، الشنان، الأجزاء المجاورة، على أن يبدأ في الثالثة و20 دقيقة، وينتهي في الحادية عشرة والنصف مساء اليوم الجمعة.

كما شمل التنبيه أيضا منطقة الحدود الشمالية وشمل مدن عرعر، طريف، رفحا، والأجزاء المجاورة، على أن يبدأ الإنذار في السادسة وينتهي في التاسعة مساء اليوم الجمعة.