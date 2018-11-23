الان تتابع تعليم الرياض: نرفض تعريض البيئة التعليمية ومنسوبيها لأي إساءة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

علقت إدارة تعليم الرياض، اليوم (الجمعة)، على الواقعة المعروفة إعلاميا بـ”مشهورة تعتدي على معلم”.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ علي الغامدي أن الإدارة من منطلق حرصها على حماية المؤسسة وجميع منسوبيها؛ مما يؤثر على أدائها لرسالتها التربوية التعليمية، وأهمية احترام هذه المؤسسة التعليمية ومساندتها في رسالها السامية.

وأضاف أن الإدارة باشرت حادثة تعدي ولية أمر أحد الطلاب على زميل معلم في إحدى المدارس الأهلية لفظيا وجسديا، وتم على الفور شخوص لجنة عاجلة إلى المدرسة وأخذ الإفادات اللازمة، واتضح من خلال النتائج الأولية قيام ولية الأمر بالاعتداء والتلفظ على بعض منسوبي المدرسة.

واستطرد: عليه تؤكد إدارة التعليم رفضها التام تعريض البيئة التعليمية ومنسوبيها لأي إساءة أو تصرف يحيد بها عن أداء الرسالة المنوطة بها، وأنها ماضية بكل حزم في اتخاذ كافة الإجراءات النظامية لحفظ الحقوق لأصحابها ومحاسبة المتسبب وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وكل ما من شأنه حماية المؤسسة التعليمية ومنسوبيها، وتسهم في أداء المعلمين والطلاب لدورهم في بيئة تعليمية آمنة.

وكانت فتاة اعتدت على معلم بالضرب والقذف، في مدرسة خاصة بشمال الرياض، وهددت المدرسة بالفضيحة والتشهير، عبر حسابها على “سناب شات”.