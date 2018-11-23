الان تتابع إغلاق جزئي لطريق مكة – جدة القديم إثر انهيار عبارة لتصريف السيول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365 أعلن مركز العمليات الامنية بمكة المكرمة، إغلاق جزئي لطريق مكة – جدة القديم، مقابل مصنع كسوة الكعبة، بسبب انهيار عبارة لتصريف السيول. وتشهد مكة المكرمة أمطارا غزيرة شهدتها معظم الأحياء والقرى المجاورة لها والتي أدت إلى إغلاق بعض الطرق نتيجةً لكثافة وارتفاع منسوب المياة بسبب كثافة الأمطار.

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