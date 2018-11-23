شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط المفحطين بملعب بلدية القريات.. و«المرور» يتوعدهم بالعقوبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) أطاح مرور محافظة القريات بمركبتين وقائديها مارسوا التفحيط داخل أحد الملاعب بالمحافظة بتوجيهات وقيادة مدير مرور القريات العميد عبدالعزيز البريذع الشمري، وبمتابعة شخصية من مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي. وأوضح الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور على «توتير»:«إن مرور محافظة القريات يقبض على قائدي المركبات الذين مارسوا التفحيط في ملعب البلدية، وسيتم تطبيق أقصى العقوبات المقررة عليهم في نظام المرور، كما سيتم إحالتهم للجهة المشرفة على الملعب لتقدير الأضرار ومطالبتهم بالتعويض».



شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط المفحطين بملعب بلدية القريات.. و«المرور» يتوعدهم بالعقوبة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .