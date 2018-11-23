شكرا لقرائتكم خبر عن مركز العمليات الأمنية: انقطاع كهرباء عن عدة أحياة بالعاصمة المقدسة وجدة.. وإغلاق جزئي لطريق (مكة-جدة) والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإلكتروني) أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء بالعاصمة المقدسة وجدة بسبب هطول الأمطار أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء بالعاصمة المقدسة وجدة بسبب هطول الأمطار كما أعلن مركز العمليات الأمنية عن إغلاق جزئي لطريق مكة - جدة القديم مقابل مصنع كسوة الكعبة بسبب انهيار عبار لتصريف السيول.



شكرا لقرائتكم خبر عن مركز العمليات الأمنية: انقطاع كهرباء عن عدة أحياة بالعاصمة المقدسة وجدة.. وإغلاق جزئي لطريق (مكة-جدة) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة عكاظ وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة عكاظ ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .