شكرا لقرائتكم خبر عن عسفان.. افتتاح مركز جديد للدفاع المدني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) دشن مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم المطرفي مركز الدفاع المدني بعسفان والتابع لإدارة الدفاع المدني بمحافظة الجموم، وذلك بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني. وتجول الحضور في مرافق المركز الذي تم تجهيزه بكامل المعدات على مساحة ٢٥٠٠م ثم بدء الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة.



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