شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين الهجمات في العراق والنيجر وكراتشي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية وبأشد العبارات، انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تلاميذ جنوب مدينة الموصل بالعراق، والهجوم على مخيم لعمال شركة فرنسية في شرق النيجر، والهجوم الانتحاري على قنصلية الصين في مدينة كراتشي بجنوب باكستان. وأكد المصدر رفض المملكة لهذه الأعمال الآثمة، التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار العالم أجمع، مجددًا وقوف المملكة إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، وختم المصدر تصريحه بتقديم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.



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