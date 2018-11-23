شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل إلى الإمارات في بداية جولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء أمس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الرئاسة بأبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي تصريحات عقب وصول ولي العهد أبوظبي، قال ولي عهد أبوظبي: ببالغ سعادتنا نرحب بضيف ⁧‫الإمارات‬⁩ العزيز أخي الأمير ⁧‫محمد بن سلمان‬⁩، ونعتز بعلاقاتنا التاريخية المتجذرة التي تفتح آفاقا واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر بلدينا، وستظل الإمارات على الدوام وطنا محبا وسندا وعونا لأشقائنا في المملكة العربية‫ السعودية.

وكان قد صدر أمس بيان من الديوان الملكي أوضح أن زيارة سمو ولي العهد لعدة دول عربية تأتي انطلاقا من حرص الملك المفدى «أيده الله» على تعزيز علاقات المملكة إقليميا ودوليا، واستمرارا للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في كافة المجالات.

وجاء في نص البيان: «بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وانطلاقا من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليميا ودوليا، واستمرارا للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أمس الخميس 14 /3 /1440هـ الموافق 22 /11 /2018م لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة".

وفي وقت سابق من يوم أمس، غادر سمو ولي العهد محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، وكان في وداعه بمطار طريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وعدد من المسؤولين.