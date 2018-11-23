شكرا لقرائتكم صور.. أمطار جدة الآن تتواصل حتى السادسة مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - هطلت فجر اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إن أمطار جدة التي بدأت من منتصف الليل إلى سجلت 36.2 ملم في ملعب الجوهرة أما في جدة الجديدة فقد بلغت كمية الأمطار 13.4 ملم وفي بلدية أبحر الشمالية بلغت 8.2 ملم كان بينما أعلى تقدير لكمية الأمطار من خلال رادار جدة كانت 50 ملم شمال المدينة.

من جهة أخرى توقع النظام الآلي للإنذار المبكر استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة والتي تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة و الغبار حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأضاف أن هذه الحالة سوف تشمل مدينة جدة والشعيبة – الليث – القنفذة – ثول – رابغ – والاجزاء المجاورة لها.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة وفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة ، المدينة المورة ، الرياض ،الحدود الشمالية ،تبوك ، الجوف ، حائل ، القصيم ، الشرقية ،الباحة ، عسير ، جازان ) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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