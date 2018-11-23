شكرا لقرائتكم مدني حائل ينبه من سيول منقولة عبر وادي الرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نبه فرع المديرية العامة للدفاع المدني في حائل من سيول منقولة عبر وادي الرمة قرب الحليفة باتجاه الثمامية والعجاجة.

وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات المياه الكهرباء والابتعاد عن الأجسام المتحركة غير الثابتة عند هبوب الرياح ومراعاة احتمالية حدوث جريان للسيول المنقولة والابتعاد عن مسارها.

من جهة أخرى توقع النظام الآلي للإنذار المبكر هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة و الغبار على حائل تستمر حتى التاسعة مساء.

وقال الإنذار المبكر إن هذه الحالة سوف تشمل الغزالة – الشنان – الحائط – السليمي- – الشملي – موقق – سميراء – والأجزاء المجاورة لها.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة وفرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (مكة المكرمة ، المدينة المورة ، الرياض ،الحدود الشمالية ،تبوك ، الجوف ، حائل ، القصيم ، الشرقية ،الباحة ، عسير ، جازان ) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

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